В Псковской области отсутствие спасательных жилетов стало самым частым нарушением на воде в этом сезоне

‍С начала года инспекторами центра ГИМС в Псковской области осуществлено 82 контрольно-надзорных мероприятия. В ходе их проведения было выявлено 31 административное правонарушение, по которым составлены административные материалы. Нарушителям назначены наказания в виде 30 административных штрафов и 1 предупреждение, сообщили Псковской Ленте Новостей в МЧС России по Псковской области.

Фото: МЧС России по Псковской области

В МЧС отметили, что большинство правонарушений, по которым применялись меры административного воздействия, связаны с нарушением правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерных судах, а именно – отсутствие спасательных жилетов. Данная статья применялась 20 раз, что составляет 64,5 % от всех выявленных правонарушений.

Основными нарушениями стали: нарушение правил плавания; управление маломерным судном, подлежащим государственной регистрации, не прошедшим технического осмотра (освидетельствования); управление маломерным судном лицом, не имеющим права управления этим судном; нарушение правил государственной регистрации маломерных судов.

Инспекторы призывают судовладельцев неукоснительно соблюдать правила пользования маломерными судами и не пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью пассажиров.