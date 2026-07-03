В Псковской области Россельхознадзором проконтролирован импорт 18,6 тысячи тонн фруктов и ягод

В июне через Псковскую область под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в страну ввезено 18,6 тысяч тонн импортных фруктов и ягод. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Всего поставлялись 22 разных вида фруктов и ягод из Боснии и Герцеговины, Молдавии, Сербии, Марокко, Эквадора, Аргентины, Чили, Перу, Бразилии, ЮАР, Коста-Рики и других.

В наибольшем объёме были ввезены свежие яблоки — 7,6 тысяч тонн, черешня — 3,2 тысячи тонн, авокадо — 1,7 тысяч тонн, вишня — 977 тонн и клубника — 363 тонн. В регион поступило 253,1 тонн сезонных ягод: 136,6 тонн черешни из Молдавии и 116,5 тонн клубники, крыжовника, малины, и смородины из Белоруссии.

Партии фруктов, которые прошли карантинный фитосанитарный контроль, были допущены к ввозу в другие регионы страны: Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Свердловскую, Воронежскую, Нижегородскую и Ульяновскую области.