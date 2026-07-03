 
Общество

В Псковской области Россельхознадзором проконтролирован импорт 18,6 тысячи тонн фруктов и ягод

0

В июне через Псковскую область под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в страну ввезено 18,6 тысяч тонн импортных фруктов и ягод. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Всего поставлялись 22 разных вида фруктов и ягод из Боснии и Герцеговины, Молдавии, Сербии, Марокко, Эквадора, Аргентины, Чили, Перу, Бразилии, ЮАР, Коста-Рики и других.

В наибольшем объёме были ввезены свежие яблоки — 7,6 тысяч тонн, черешня — 3,2 тысячи тонн, авокадо — 1,7 тысяч тонн, вишня — 977 тонн и клубника — 363 тонн. В регион поступило 253,1 тонн сезонных ягод: 136,6 тонн черешни из Молдавии и 116,5 тонн клубники, крыжовника, малины, и смородины из Белоруссии.

Партии фруктов, которые прошли карантинный фитосанитарный контроль, были допущены к ввозу в другие регионы страны: Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Свердловскую, Воронежскую, Нижегородскую и Ульяновскую области.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026