Председатель облсовпрофа Игорь Иванов поздравил псковских кооператоров с профессиональным праздником

«Уважаемые работники и ветераны потребительской кооперации Псковской области! Дорогие друзья! Мы отмечаем Международный день кооперативов, и я искренне рад поздравить вас с этим замечательным праздником! Ваша работа — это гораздо больше, чем просто экономика, торговля или снабжение. Для жителей многих деревень и сел, особенно в самых отдаленных уголках нашей Псковской области, вы — это надежда и настоящая связь с большим миром. На ваших плечах лежит огромная, по-настоящему благородная социальная миссия: вы каждый день заботитесь о том, чтобы наши земляки, где бы они ни находились, не чувствовали себя забытыми и оторванными от цивилизации. Это требует не только профессионализма, но и большого сердца, терпения и искренней любви к людям. Особые слова благодарности сегодня хочется сказать ветеранам отрасли. Вы сберегли уникальную систему потребкооперации в самые непростые времена, сохранили её человеческое лицо и передали свой бесценный опыт новым поколениям работников», - сказал председатель Псковского областного совета профсоюзов.