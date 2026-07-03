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Председатель облсовпрофа Игорь Иванов поздравил псковских кооператоров с профессиональным праздником

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С профессиональным праздником работников потребкооперации поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Уважаемые работники и ветераны потребительской кооперации Псковской области! Дорогие друзья! Мы отмечаем Международный день кооперативов, и я искренне рад поздравить вас с этим замечательным праздником! Ваша работа — это гораздо больше, чем просто экономика, торговля или снабжение. Для жителей многих деревень и сел, особенно в самых отдаленных уголках нашей Псковской области, вы — это надежда и настоящая связь с большим миром. На ваших плечах лежит огромная, по-настоящему благородная социальная миссия: вы каждый день заботитесь о том, чтобы наши земляки, где бы они ни находились, не чувствовали себя забытыми и оторванными от цивилизации. Это требует не только профессионализма, но и большого сердца, терпения и искренней любви к людям. Особые слова благодарности сегодня хочется сказать ветеранам отрасли. Вы сберегли уникальную систему потребкооперации в самые непростые времена, сохранили её человеческое лицо и передали свой бесценный опыт новым поколениям работников», - сказал председатель Псковского областного совета профсоюзов.

 

По его словам, профсоюзы и кооператоры всегда были близки по духу. В основе их работы лежат одни и те же ценности: объединение людей ради общего блага, солидарность, взаимовыручка и защита интересов простого человека труда.

«В этот день я хочу сказать вам огромное человеческое спасибо за ваш нелегкий, но такой жизненно необходимый труд. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, душевного тепла, мира и благополучия», - заключил Игорь Иванов.
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