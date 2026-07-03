Кандидаты утверждены: Как прошла XXXII конференция псковской «Единой России». ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня в Пскове прошла XXXII конференция Псковского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». На ней партийцы утвердили кандидатов в Законодательное Собрание Псковской области восьмого созыва.

В повестку конференции также вошли назначения уполномоченных представителей избирательного объединения по общим и финансовым вопросам, делегирования ряда полномочий Президиуму регионального политсовета, а также утверждения краткого наименования, эмблемы, печати и принятия предвыборной программы отделения партии на предстоящих выборах. Подробнее — в фоторепортаже Анны Тягуновой.