Второй кастинг проекта «Битва талантов» пройдёт в Пскове 5 июля

Второй отбор проекта «Битвы Талантов» состоится в Пскове, в воскресенье, 5 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Кастинг пройдёт в 14.00 в торговом центре «Максимус». Вход свободный.

«Спешите подать заявку на участие в отборе на главный проект талантливых и ярких в новом сезоне "Битвы талантов". Вакантных мест для участия в кастинге остается все меньше и меньше! Организаторы готовы увидеть любой талант — как танец, песню, так и музыкальное исполнение и даже акробатические пируэты!» - отметили организаторы.

Заявки желающих принимаются в официальной группе проекта. Необходимо отправить информацию о себе и своем таланте в личные сообщения группы. Информацию можно уточнить по телефону 8-911-350-19-14.

Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в День Города, 24 июля в парке «Волшебная гора».

Организаторами проекта выступают: МК в Пскове, продюсерский центр «Королев продакшн», телеканал «Россия 1» и ПЛН. Генеральные партнеры: МТС, Волшебная гора, аквапарк «Акваполис», «Вики Спорт».