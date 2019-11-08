Общество

Александр Котов: Избиратели далеко не всегда связывают положительные перемены с работой партии «Единая Россия»

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы создать для людей комфортные условия для жизни и работы. Необходимо определять приоритеты, активно вовлекая граждан в обсуждение перспективных планов и учитывая их мнение. Думаю, что здесь мы сильно недорабатываем, а это хороший резерв для укрепления поддержки партии», - заявил экс-секретарь регионального отделения «Единой России», предатель регионального парламента Александр Котов сегодня, 11 ноября, на XXVI конференции регионального отделения партии.

Он напомнил, что в настоящее время региональное отделение «Единой России» участвует в реализации 15 федеральных партийных проектов, которые, несомненно, востребованы у населения. «Ремонтируются и строятся школы, обновляется их материально-техническая база, создаются дополнительные места в детских садах. Мы видим, что партийные проекты – это реальный инструмент, позволяющий оперативно решать насущные проблемы в наше непростое время и заботиться таким образом о благополучии граждан», - заявил Александр Котов.

«К сожалению, пока нам не удается по-настоящему эффективно использовать очевидные преимущества работы по реализации партийных проектов, члены партии недостаточно вовлечены в эту работу, а избиратели далеко не всегда связывают происходящие перемены с партией. Повторю мысль о том, что это один из самых важных резервов для укрепления поддержки партии «Единая Россия», - заключил Александр Котов.