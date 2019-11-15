Общество

В Пскове проходят публичные слушания по проекту областного бюджета

Публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» проходят в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. На слушаниях в малом зале ПсковГУ присутствуют около 200 человек - депутаты областного Собрания, сотрудники органов исполнительной власти, представители муниципального самоуправления, силовых структур и общественности.

Отметим, что процедура публичных слушаний - так называемое «нулевое чтение» - предусмотрена законодательством. Участники публичных слушаний выскажут мнение по проекту бюджета и внесут предложения и замечания. Затем, в соответствии с положениями закона «О бюджетном процессе в Псковской области», принятый к рассмотрению законопроект со всеми необходимыми материалами председатель Собрания Александр Котов направит в парламентские комитеты, а также в Счетную палату и правовое управление Собрания, которые в течение 10 дней должны подготовить заключения по проекту областного бюджета.

Кроме того, перед рассмотрением проекта бюджета в первом чтении пройдут традиционные консультации фракций областного Собрания депутатов с губернатором области.

Следующий этап - основные параметры бюджета обсудят на заседаниях парламентских комитетов, после чего документ будет рассмотрен в первом чтении на сессии областного Собрания. После этого к работе над законопроектом приступит согласительная комиссия. Предметом ее детального обсуждения станут бюджетные расходы по показателям, рассматриваемым во втором чтении. Далее проект бюджета вновь будет вынесен на обсуждение комитетов, а затем на сессию регионального парламента, где состоятся второе и третье чтения законопроекта.

При этом, согласно региональному законодательству, составление проекта областного бюджета - исключительная прерогатива администрации области. Областное Собрание депутатов лишь рассматривает и утверждает главный финансовый документ региона.

Предварительно ознакомиться с главным финансовым документом Псковской области можно на портале государственных органов региона pskov.ru (раздел «Документы», подраздел «Проекты документов»).

Отметим, что на данный момент для областного бюджета 2020 года установлены следующие характеристики: общий объем доходов - 34,8 млрд рублей, расходов - 36,3 млрд рублей, дефицит - 1,5 млрд рублей. Для консолидированного бюджета на следующий год: общий объем доходов - 39,7 млрд рублей, расходов - 41,2 млрд рублей, дефицит - 472 млн рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2021 года в сумме 17,8 млрд рублей.

Основные характеристики областного бюджета на 2021 и 2022 годы: общий объем доходов - 33,2 млрд рублей и 34,2 млрд рублей соответственно, расходов - 33,6 млрд рублей и 34,9 млрд рублей, дефицит - в сумме 472 и 681 млн рублей.