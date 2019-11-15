Общество

Почти 860 млн рублей потратят в Псковской области в 2020 году на реализацию нацпроекта в сфере здравоохранения

Около 800 млн рублей из федерального и 58 млн рублей из регионального бюджета будут направлены в 2020 году в Псковском области на реализацию нацпроекта в сфере здравоохранения. Весомая часть этих средств - 296 млн рублей - будет направлена на борьбу с онкологическими заболеваниями. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 15 ноября, в своем докладе в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов сообщила заместитель губернатора Псковской области - председатель комитета по финансам региона Татьяна Баринова.

Она напомнила, что в этом году было выделено 500 млн рублей на приобретение оборудования для псковских медучреждений.

Также в своем докладе Татьяна Баринова сообщила, что межбюджетные трансферты на развитие здравоохранения (оснащение медицинских учреждений, оказывающих помощь больным с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, «земский доктор», на закупку авиационных работ) составят 167 млн рублей.

Отметим, что госпрограмме «Развитие здравоохранения» в областном бюджете на 2020 год заложено 5,7 млрд рублей, что составляет 15,8% в общем структуре расходов региональной казны. В текущем году на эту программу выделено 6,6 млрд рублей (17,2%).