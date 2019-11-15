Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22.00. Соответствующие письма были направлены в Минздрав, правительство, Минтруд и другие ведомства, сообщают «Известия».

Запрет на продажу спиртного после 22.00 предлагается ввести на федеральном уровне. Регионы смогут устанавливать более жесткие ограничения вплоть до полного запрета на реализацию алкогольных напитков в определенные дни, например, во время проведения спортивных мероприятий.

Депутат Госдумы и член штаба ОНФ Николай Говорин рассказал, что такие меры помогут сократить количество преступлений и ДТП, которые россияне совершают в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, Минздрав поддерживает такую инициативу.

Сейчас федеральный закон позволяет продавать алкоголь с 8.00 до 23.00. При этом некоторые регионы используют более жесткие ограничения. Например, в Санкт-Петербурге можно купить спиртные напитки с 11.00 до 22.00, а в Чечне разрешено продавать крепкий алкоголь только с 8 до 10 часов утра.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) выразили опасения, что ужесточение временных рамок приведет к убыткам ритейлеров, а также к росту спроса на контрафактный алкоголь.

Напомним, с 8 ноября в Псковской области вступили в силу изменения, касающиеся времени продажи алкоголя в магазинах. Согласно постановлению администрации региона, ограничение розничной продажи алкоголя вводится на период с 22.00 до 10.00, ранее было с 21.00 до 11.00.

Планируется, что внесенные изменения позволят легальным магазинам быть конкурентоспособными по отношению к псевдокафе, так называемым «наливайками», которые получают лицензии в качестве объектов общественного питания, но по факту являются магазинами и торгуют круглосуточно алкогольной продукцией, зачастую ненадлежащего качества. Расширение времени продажи алкогольной продукции также будет способствовать увеличению легального оборота розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области.

С просьбой увеличить время продажи алкогольной продукции к главе региона обращались представители общественности. Продление времени продажи алкоголя поддержали и представители правоохранительных структур на недавнем Координационном совещании по обеспечению правопорядка.