Отделение Социального фонда России в Пустошке возможно прекратит работу с 1 января. Об этом сообщил депутат по избирательному округу №2 Пустошкинского округа Дмитрий Зарембо на своей странице во «ВКонтакте».

Изображение: Дмитрий Зарембо / «ВКонтакте»

«К сожалению, руководство пенсионного фонда области приняло решение о закрытии отделения в Пустошке. По этому поводу сделан официальный запрос, ждем ответ», — написал Дмитрий Зарембо.

Депутат отметил, что считает решение об оптимизации отделения ошибочным, поскольку многие пожилые жители не пользуются порталом госуслуг, смартфонами и компьютерами.

«Оптимизация не должна преследовать сугубо экономические цели. Так как ПФ — это не про прибыль, про социальное обслуживание», — подчеркнул Дмитрий Зарембо.

Он также призвал жителей, у которых остались нерешенные вопросы, обратиться в отделение до конца года.

«Если у вас есть нерешенные вопросы, есть время до 31 декабря, чтобы сходить и решить свои вопросы. С 1 января филиал в Пустошке прекращает свою деятельность», — сообщил депутат.