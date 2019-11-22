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Олег Брячак о строительстве новой АЗС «Псковнефтепродукт»: На каждом углу их заправки, а им все не угомониться

Депутат Псковской городской Думы, лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак не намерен сидеть сложа руки и продолжит борьбу против строительства АЗС ООО «Псковнефтепродукт» в непосредственной близости от Мирожского монастыря. Об этом он сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей, комментируя недавнее решение Арбитражного суда Псковской области, который признал незаконным уведомление администрации города Пскова об отказе в выдаче разрешения на строительство АЗС обществу с ограниченной ответственностью Сбытовое объединение «Псковнефтепродукт».

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«Удивлен циничности и жадности некоторых коммерсантов в нашем городе, которые кажутся солидными людьми. Вроде возглавляют серьезный филиал серьезной федеральной компании. И вот так относиться к городу, в котором они работают, к мнению псковичей, просто недопустимо», - так депутат прокомментировал желание руководства ООО «Псковнефтепродукт» построить АЗС на участке по ул. Я. Райниса, 2а.

«Я уже говорил о том, что в охранной зоне монастыря строительство АЗС с вывесками и запахами никак не может там быть. И вроде люди вышли на пикет против строительства, мнение выказали, и опросы проводили - все против. Так нет - им плевать на мнение, плевать на памятники. Он (руководитель ООО «Псковнефтепродукт» - ред.) идет в суд и прет, как танк, как будто у него мало мест, где можно заправки поставить. На каждом углу их заправки, а им все не угомониться», - констатировал парламентарий.

«Как депутат я возмущен. Не собираюсь сидеть сложа руки. В ближайшее время выведу людей на улицу, будем проявлять активность, и все его сотрудники, в том числе в Москве, узнают, как они себя ведут. Будем пикетировать не только на месте, где хотят строить заправку, но и возле его входа утром встанем с транспарантами и будем стоять. И так будет не один день, - заверил Олег Брячак. - Нормальные солидные компании наоборот пытаются заниматься благотворительностью, реставрируют объекты культурного наследия, а тут что происходит? Не буду сидеть сложа руки и приму все меры, чтоб АЗС там не было».