Общество

«Псковнефтепродукт» настаивает на строительстве АЗС возле памятника ЮНЕСКО

ООО «Псковнефтепродукт» проигнорировал позицию общественников, городских властей, комитета по охране объектов культурного наследия и Псковской епархии, и продолжает настаивать на строительстве автозаправки недалеко от Мирожского монастыря.

Арбитражный суд Псковской области признал незаконным уведомление администрации города Пскова об отказе в выдаче разрешения на строительство автозаправки обществу с ограниченной ответственностью Сбытовое объединение «Псковнефтепродукт». Соответствующее решение вынесено 20 ноября. Кроме того, суд решил обязать администрацию Пскова повторно рассмотреть заявление «Псковнефтепродукта» о даче разрешения на строительство объекта капитального строительства «Автозаправочная станция» на земельном участке по ул. Я. Райниса, 2а.

На решение в течение месяца после его принятия может быть подана апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Псковской области.

Напомним, земельный участок, на котором ООО планирует построить АЗС, располагается в непосредственной близости от Мирожского монастыря. Летом в Пскове прошел пикет, на котором неравнодушные горожане выступили против строительства этого объекта.