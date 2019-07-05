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Общество

Пикет против строительства АЗС рядом с Мирожским монастырем проходит в Пскове

08.07.2019 09:39|ПсковКомментариев: 0

На пересечении улиц Юбилейной и Яна Райниса в Пскове проходит пикет против строительства АЗС рядом с частным сектором, вблизи Мирожского монастыря. Пикет организован региональным отделением партии «Справедливая Россия» по инициативе лидера псковских справедливороссов, депутата Псковской городской Думы Олега Брячака, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Сегодня мы собрались на акцию протеста против желания одного нефтяника воткнуть очередную бензоколонку прямо в зону охраны одного из самых серьезных памятников культурного наследия города Пскова. У некоторых коммерсантов от собственной значимости и от богатства уже помутился рассудок. Мы - псковичи, неравнодушные граждане напомним таким людям, что есть ценности гораздо важнее, чем деньги», - рассказал Олег Брячак корреспонденту Псковской Ленты Новостей. 

Он также заявил, что, если пикет не принесет необходимого результата, то люди намерены действовать, и в следующий раз это будет митинг. 

Пикет насчитывает почти 30 человек, среди них жители округи, члены партии «Справедливая Россия» и активисты. В пикете также участвует депутат Псковского областного Собрания от «Справедливой России» Наталья Тудакова.

На плакаты нанесены лозунги против строительства заправки: «Нет беспределу Псковнефтепродукта», «Заправка+монастырь=абсурд», «Богачам закон не писан» и другие. 

Протестующие намерены простоять до 12.00. Порядок обеспечивают 8 полицейских.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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