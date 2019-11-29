Общество

Жители Куньи поблагодарили фонд «Земляки» за помощь в решении бытовых вопросов

1 декабря на прием к секретарю Псковского регионального отделения «Единой России», депутату Госдумы Александру Козловскому пришла пожилая жительница Куньи. Она поблагодарила фонд «Земляки» за помощь в проведении воды к ее квартире. По словам женщины, это очень облегчило ей жизнь. Кроме финансовой помощи на проведение воды, фонд контролировал качество работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда.

Поблагодарила депутата и многодетная мать из Куньи. Женщина с ограниченными возможностями здоровья воспитывает трех мальчиков, поэтому поломка стиральной машины стала испытанием для семьи. Но женщине посоветовали обратиться к «Землякам», после чего в доме многодетной семьи появилась новая стиральная машинка.



Еще одна жительница Куньи поблагодарила депутата за помощь в решении вопроса с «подъемными» выплатами. Женщина недавно пришла работать в куньинскую больницу фельдшером, но добиться получения выплат удалось не сразу, так как были некоторые загвоздки в правовом плане. Проблемы удалось решить и женщина получила положенные выплаты.



Напомним, что фонд «Земляки» был создан в конце 2016 года. Инициатор создания фонда - депутат Государственной Думы Александр Козловский. Парламентарий каждый месяц перечисляет в счет Фонда свою думскую зарплату.



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