Общество

Псковские организаторы «Щедрого вторника» считают информирование об акциях недостаточным

Координатор благотворительного фонда «Старость в радость» Виолетта Образцова поделилась, что считает информирование о псковских акциях движения «Щедрый вторник» недостаточным. Как Виолетта Образцова сообщила 3 декабря в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, о них псковичи узнавали зачастую друг от друга и в группах в соцсетях.

«Той рекламы, которая в соцсети есть о псковских акциях "Щедрого вторника", недостаточно! - отметила Виолетта Образцова. - О них псковичи узнают в основном друг от друга и из наших групп в соцсети. Других источников нет. Но, благодаря тому, что мы разместили данные в одной группе, затем - в другой, мы получили потрясающий результат! Задействовали районы области! Например, откликнулся Остров: предприниматели, мамочки и многие другие настолько прониклись инициативой, что собрали пряжу для бабушек, носочки, жилетки, новогодние подарки. Школьники делают открытки. Это потрясающе!».

Также координатор благотворительного фонда подчеркнула, что в «Щедром вторнике» псковское отделение «Старость в радость» участвует впервые: «Это интересный опыт в плане организации. Решили, что это хорошая инициатива. Нужно, чтобы люди понимали, что могут гораздо больше».

Также Виолетта Образцова заострила внимание, что в торговом центре «Империал» появились наборы «Бабушкина радость», с помощью которых удалось поздравить около 30 человек из двух интернатов Локнянского района.

Напомним, «Щедрый вторник» - международная инициатива, призванная популяризировать благотворительность. «Щедрый вторник» появился в 2012 году и сегодня существует более чем в 100 странах. В России движение существует четвертый год. «Щедрый вторник» поддерживают актеры, музыканты, политики, а также больше 300 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций. В Пскове акции, приуроченные к «Щедрому вторнику», проводятся в третий раз.