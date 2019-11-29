Общество

В малонаселенных пунктах Псковской области стали принимать гуманитарную помощь для «Щедрого вторника»

Псковский соорганизатор благотворительной акции «Щедрый вторник», координатор благотворительного марафона «Добрый Псков» Андрей Семенов рассказал об участии Почты России. Как Андрей Семенов сообщил 3 декабря на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, теперь гуманитарную помощь можно передать и в населенных пунктах численностью больше тысячи человек.

«Акции в честь "Щедрого вторника" стартовали 16 ноября. Началось все наше "безобразие" с размещения анонсов в СМИ и соцсетях и с начал работы пунктов сбора гуманитарной помощи, указанных в соцсетях. Это социальные центры, офис "Команды 2018", и, что самое важное, в этом году к нам присоединилась Почта России. То есть удалось с ними договориться о том, чтобы в отделения связи в населенных пунктах численностью больше тысячи человек любой мог принести приуроченную к акции гуманитарную помощь, - отметил Андрей Семенов. - Ждем, что из этого получится».

Также координатор благотворительного марафона добавил, что пока с помощью почтовых отделений около 60 человек поучаствовало в инициативе. Марафон завершится праздником «Щедрый вторник» в ТЦ «Империале» 7 декабря.

Андрей Семенов заострил внимание, что в этом году партнерами по проведению акций «Щедрого вторника» стали также Фонд развития Псковской области «Равноапостольной Княгини Ольги», Благотворительный фонд «Старость в радость», Псковское отделение «Всероссийского Детского фонда», Красный Крест, ПРОО «Зоозащита», ПОООМС «Дети - наше будущее», ПРС «Поколение».

Координатор благотворительного марафона напомнил, что «Щедрый вторник» - международная инициатива, призванная популяризировать благотворительность. «Щедрый вторник» появился в 2012 году и сегодня существует более чем в 100 странах. В России движение существует четвертый год. «Щедрый вторник» поддерживают актеры, музыканты, политики, а также больше 300 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций.

«Это открытая платформа для сотрудничества НКО, бизнеса, СМИ, местных сообществ и новый глобальный импульс для развития благотворительности в мире, - подчеркнул Андрей Семенов. С его слов, в Пскове акции, приуроченные к «Щедрому вторнику», проводятся в третий раз.