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Общество

В малонаселенных пунктах Псковской области стали принимать гуманитарную помощь для «Щедрого вторника»

03.12.2019 13:14|ПсковКомментариев: 0

Псковский соорганизатор благотворительной акции «Щедрый вторник», координатор благотворительного марафона «Добрый Псков» Андрей Семенов рассказал об участии Почты России. Как Андрей Семенов сообщил 3 декабря на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, теперь гуманитарную помощь можно передать и в населенных пунктах численностью больше тысячи человек.

«Акции в честь "Щедрого вторника" стартовали 16 ноября. Началось все наше "безобразие" с размещения анонсов в СМИ и соцсетях и с начал работы пунктов сбора гуманитарной помощи, указанных в соцсетях. Это социальные центры, офис "Команды 2018", и, что самое важное, в этом году к нам присоединилась Почта России. То есть удалось с ними договориться о том, чтобы в отделения связи в населенных пунктах численностью больше тысячи человек любой мог принести приуроченную к акции гуманитарную помощь, - отметил Андрей Семенов. - Ждем, что из этого получится».

Также координатор благотворительного марафона добавил, что пока с помощью почтовых отделений около 60 человек поучаствовало в инициативе. Марафон завершится праздником «Щедрый вторник» в ТЦ «Империале» 7 декабря.

Андрей Семенов заострил внимание, что в этом году партнерами по проведению акций «Щедрого вторника» стали также Фонд развития Псковской области «Равноапостольной Княгини Ольги», Благотворительный фонд «Старость в радость», Псковское отделение «Всероссийского Детского фонда», Красный Крест,  ПРОО «Зоозащита», ПОООМС  «Дети - наше будущее», ПРС «Поколение».

Координатор благотворительного марафона напомнил, что «Щедрый вторник» - международная инициатива, призванная популяризировать благотворительность. «Щедрый вторник» появился в 2012 году и сегодня существует более чем в 100 странах. В России движение существует четвертый год. «Щедрый вторник» поддерживают актеры, музыканты, политики, а также больше 300 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций.

«Это открытая платформа для сотрудничества НКО, бизнеса, СМИ, местных сообществ и новый глобальный импульс для развития благотворительности в мире, - подчеркнул Андрей Семенов. С его слов, в Пскове акции, приуроченные к «Щедрому вторнику», проводятся в третий раз.

Теги: #благотворительность #нко #щедрый вторник
Источник: Псковская Лента Новостей
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