Общество

В Пскове 20 и 21 декабря пройдет акция Детского фонда «Доброе сердце»

Псковское областное отделение Российского детского фонда приглашает всех присоединиться к традиционной предновогодней благотворительной акции «Доброе сердце», которая будет проходить 20 декабря (пятница) с 16:00 до 20:00 и 21 декабря (суббота) с 11:00 до 19:00 в гипермаркете «Империал». В этот раз акция состоится в пользу шестилетней Маши Никандровой из Дновского района – у девочки синдром Марфана, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Детского фонда.

Девочка родилась без ярко выраженных патологий, но со временем мама стала замечать некоторые особенности в развитии дочери. К врачу мама девочки обратилась, когда у Маши Никандровой начались проблемы со зрением. Проведя исследования, врачи выявили множественные заболевания органов зрения и патологии сердечно-сосудистой системы, которые указывали на такой диагноз, как синдром Марфана.

Из-за этого заболевания девочка очень быстро растет, ее кости и суставы не справляются с нагрузкой, из-за этого деформируется спина, осанка. Чтобы поддерживать здоровье в оптимальном состоянии, девочке необходимо постоянно носить специальный корсет. Изготавливается он индивидуально под заказ и вместе с ним необходимо пройти курс ЛФК и гимнастики, которые научат Машу жить в этом корсете. Стоимость корсета и курса занятий – порядка 85 000 рублей. К сожалению, у мамы нет такой большой суммы, она одна воспитывает двоих дочерей. А корсет нужен уже сейчас, чтобы не усугубить состояние девочки.

На благотворительном сборе Детскому фонду помогут верные волонтеры Псковского государственного университета и ребята из волонтерского отряда «ИНДИГО» Псковского политехнического колледжа. На протяжении всей акции они будут рассказывать псковичам о том, как помочь ребенку. Волонтеров будет легко узнать по фирменным футболкам «Доброе сердце». По традиции за пожертвование все участники получат яркие новогодние открытки, которые к акции подготовили воспитанники детских интернатных учреждений Псковской области.

20 и 21 декабря в гипермаркете «Империал» можно будет не только внести денежное пожертвование, но и передать нуждающимся детям сладкие подарки, развивающие игры, мягкие игрушки, а также вещевую помощь для детей из самых бедных семей Псковской глубинки.

Детский фонд призывает псковичей поучаствовать в благотворительной акции и помочь маленькой Маше сделать шаг к здоровому будущему.