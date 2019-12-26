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Не тряси арбузами: Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»

По сообщениям СМИ, певица Алла Пугачева попросила продюсера Игоря Крутого удостовериться в том, что телеведущая и блогер Ольга Бузова не будет принимать участия в съемках «Голубого огонька» в этом году. Недовольство Пугачевой якобы вызвал сценический образ Бузовой, ее поведение перед зрителями, а также нехватка таланта. Народная артистка СССР подчеркнула, что Новый год - это семейный праздник, на котором не принято «трясти арбузами», пишет Газета.ру.

В конце декабря прошлого года стало известно, что Бузова станет ведущей новогоднего «Голубого огонька» и выступит в этом качестве вместе с юмористом Евгением Петросяном. На тот момент был актуален скандал с разводом Петросяна и его супруги Елены Степаненко, поэтому юморист опубликовал в своем инстаграме совместное фото с Бузовой, сопроводив его подписью: «Надоели слухи! Публикую все как есть. Подробности - в новогоднюю ночь».

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Многие из комментаторов выступили с резкой критикой в адрес Петросяна, часть из них посоветовали ему подобрать себе другую подругу на праздники, а также позволили себя оскорбления в адрес Бузовой.

«Мне очень неприятно читать такие грубые слова в адрес девушки. Я узнал Ольгу как четкого профессионала и яркую личность! И совершенно обескуражен злобой людей, пышущих негативом в отношении человека, о котором ничего не знают! Я бы рекомендовал вам и всем, кто разразился желчью, научиться отделять имидж от человека», - ответил им Петросян.

В результате Бузова вместе с юмористом появилась в новогоднем эфире телеканала «Россия», а вот руководство Первого канала приняло решение вырезать ее номер из телевизионной версии гала-концерта «Рождество с Григорием Лепсом», которая появилась в эфире 7 января.

Помимо Лепса и Бузовой, в концерте принимали участие Диана Арбенина, Дима Билан, Валерия, Полина Гагарина, Тамара Гвердцители, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Валерий Меладзе, Слава и другие. Комментируя произошедшее, представители телеканала объяснили удаление номера Бузовой ограниченным хронометражом. Однако и за год до этого ее совместное исполнение с Лепсом песни «Мало половин» для рождественского концерта не попало в итоговую телеверсию.

В сложившейся ситуации за Бузову высказался член экспертного совета по развитию информационного общества при Государственной думе Вадим Манукян, который увидел в подобном решении Первого канала признаки введения ограничений для российских эстрадных исполнителей, о которых предупреждал Билан.

«Он призывал ввести цензуру в шоу-бизнесе, если артист или постановка не соответствует определенным параметрам. Бузова далеко не первая, кто попал в эти жернова. Другое дело, что благодаря соцсетям о том, что она там выступала, знает большинство, и скрыть подобный факт уже значительно сложнее. Раньше, если тебя нет в телевизоре, то вроде бы и не существуешь вовсе», - заявил Манукян.

Он подчеркнул, что уровень развития социальных сетей на сегодняшний день дает возможность любому человеку стать популярным, после чего интерес к нему будет проявлять уже и телевидение.

«И сегодня уже телевизор не особо нужен Бузовой, а она телевизору порой нужна. Правда, ее то юмористическим персонажем представят, как было в «Голубом огоньке», то из программы вырежут, у которой благодаря ожиданиям ее поклонников повысились рейтинги», - признал Манукян.

Сама Бузова рассказала, что чувствовала себя настолько дурно после выступления на «Рождестве с Григорием Лепсом», что ей пришлось вызвать врача и установить капельницу. Сообщения о вырезанном номере стали для нее новостью.

«Вырезали. Девочки, ну как так? За что? Зачем приглашать тогда? Такая песня красивая», - написала она в соцсетях.

Поклонники выразили ей свое сочувствие в комментариях, назвали решение Первого канала несправедливым, пожелали не расстраиваться из-за него, а также пообещали, что «когда-нибудь [ее выступление] не вырежут».