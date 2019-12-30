Общество

Сведения о реестре недвижимости влияют на начисление налога

Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, сообщили Псковской Ленте Новостей в Кадастровой палате по Псковской области.

Кадастровая стоимость объектов недвижимости может быть определена в следующих случаях: в ходе проведения государственной кадастровой оценки, в результате рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости, при постановке на кадастровый учет объекта недвижимости, в случае внесения изменений в сведения ЕГРН о характеристиках объекта недвижимости.

«У правообладателей объектов недвижимости есть возможность самостоятельно проверить сведения об объектах недвижимости, на основании которых осуществляется начисление налога на имущество», -разъяснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Ояотс.

Для того чтобы убедиться, что в государственном реестре недвижимости содержится правильная информация о вашем объекте недвижимости, используемая для определения кадастровой стоимости, необходимо сопоставить сведения, содержащиеся в выписке из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости, со сведениями, содержащимися в правоустанавливающих документах.

В случае выявления несоответствия сведений об объекте недвижимости, содержащихся в ЕГРН, сведениям, содержащимся в правоустанавливающих документах, необходимо обратиться в орган регистрации прав с заявлением об исправлении технической ошибки.

«После внесения изменений в сведения ЕГРН об указанных характеристиках объекта недвижимости, его кадастровая стоимость будет определена заново», - уточнила эксперт.

Сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно также получить в виде выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости.

Если величина кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащаяся в выписке из ЕГРН, является явно завышенной (заниженной) необходимо проверить корректность ее определения. Для этого рекомендуем обратиться в Кадастровую палату по Псковской области с соответствующим обращением.

Когда при проведении проверки сведений об объекте недвижимости ошибки не выявлены, но вызывает вопрос сумма начисленного налога, рекомендуем обратиться в налоговый орган по месту нахождения объекта недвижимости.

Стоит обратить внимание, что разъяснения по порядку начисления налогов на имущество, в том числе применение льгот, вычетов и коэффициентов, применяемых при определении суммы налога на имущество, может дать только налоговый орган.