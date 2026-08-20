«Важно напрямую разговаривать с сотрудниками»: Александр Козловский о посещении депо «Дно-Псковское»

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский совместно с главой Дновского муниципального округа Юрием Семеновым и общественным помощником председателя Псковского областного Собрания депутатов Дмитрием Мельцером посетили населенные пункты округа. Как сообщил Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах, в сервисном локомотивном депо «Дно-Псковское» делегация встретилась с трудовым коллективом.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

Для города железная дорога всегда имела особое значение, а депо остаётся одним из ключевых предприятий округа. «Важно напрямую разговаривать с его сотрудниками, слышать их мнение и понимать, какие вопросы сегодня волнуют людей», — отметил Александр Козловский.

На встречах говорили о доступности медицинской помощи. Жители рассказали о случаях, когда бригаду скорой приходится ждать слишком долго. Эта тема требует отдельной предметного взаимодействия с руководством регионального Министерства здравоохранения.

В деревне Искра подняли вопрос о состоянии здания почты. «Люди ценят своего почтальона и хотят, чтобы сотрудник работал, а посетители получали услуги в нормальных и безопасных условиях. Будем обращаться в руководство "Почты России" и искать вариант решения», — прокомментировал Александр Козловский.

Также жители говорили о перебоях с электричеством и линиях электропередачи, которые местами зарастают деревьями. Обсудили перспективы газификации деревни.

Ещё один важный вопрос, который делегация обсудила с местными жителями — возможность увеличить количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования. «Все обращения зафиксировал, по каждому предстоит работа с профильными организациями и региональными ведомствами», — добавил Александр Козловский.

В Искре делегация познакомилась с музейным пространством «Русская горница», которое начали создавать в 2017 году, собирая предметы крестьянского быта буквально по разным деревням округа. Крынки, ухваты, кочергу и другие вещи передавали местные жители. Сегодня здесь проводят для детей и взрослых интерактивную программу «Чудеса у русской печки», знакомят гостей с традициями и укладом деревенской жизни.

Во время поездки делегация побывала в Дновском музейно-выставочном центре. Здесь собрана большая коллекция предметов прошлого: домашняя утварь, техника, старые радиоприёмники и телевизоры, вещи, связанные с бытом жителей округа. «Это не просто экспонаты, а история территории, которую сотрудники центра бережно сохраняют», — отметил Александр Козловский.

Также парламентарий отметил образцовый ансамбль танца «Контраст». Коллектив отмечен Благодарностью первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по культуре Александра Шолохова. Ансамбль под руководством Юрия Воронова работает с 2010 года. Сегодня в нём занимаются около 60 детей и подростков, а сам коллектив регулярно представляет Дновский округ на конкурсах и фестивалях разного уровня. За этим результатом стоят годы труда руководителя, педагогов, ребят и их родителей.

«В небольших городах и деревнях особенно хорошо видно, как много зависит от неравнодушных людей. Одни сохраняют историю, другие занимаются с детьми, третьи объединяют жителей и благоустраивают территорию. Наша задача — поддерживать такие инициативы и добиваться решения конкретных проблем, с которыми люди обращаются на встречах», — заключил Александр Козловский.

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