 
Общество

«Важно напрямую разговаривать с сотрудниками»: Александр Козловский о посещении депо «Дно-Псковское»

0

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский совместно с главой Дновского муниципального округа Юрием Семеновым и общественным помощником председателя Псковского областного Собрания депутатов Дмитрием Мельцером посетили населенные пункты округа. Как сообщил Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах, в сервисном локомотивном депо «Дно-Псковское» делегация встретилась с трудовым коллективом.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

Для города железная дорога всегда имела особое значение, а депо остаётся одним из ключевых предприятий округа. «Важно напрямую разговаривать с его сотрудниками, слышать их мнение и понимать, какие вопросы сегодня волнуют людей», — отметил Александр Козловский.

На встречах говорили о доступности медицинской помощи. Жители рассказали о случаях, когда бригаду скорой приходится ждать слишком долго. Эта тема требует отдельной предметного взаимодействия с руководством регионального Министерства здравоохранения.

В деревне Искра подняли вопрос о состоянии здания почты. «Люди ценят своего почтальона и хотят, чтобы сотрудник работал, а посетители получали услуги в нормальных и безопасных условиях. Будем обращаться в руководство "Почты России" и искать вариант решения», — прокомментировал Александр Козловский.

Также жители говорили о перебоях с электричеством и линиях электропередачи, которые местами зарастают деревьями. Обсудили перспективы газификации деревни.

Ещё один важный вопрос, который делегация обсудила с местными жителями — возможность увеличить количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования. «Все обращения зафиксировал, по каждому предстоит работа с профильными организациями и региональными ведомствами», — добавил Александр Козловский.

В Искре делегация познакомилась с музейным пространством «Русская горница», которое начали создавать в 2017 году, собирая предметы крестьянского быта буквально по разным деревням округа. Крынки, ухваты, кочергу и другие вещи передавали местные жители. Сегодня здесь проводят для детей и взрослых интерактивную программу «Чудеса у русской печки», знакомят гостей с традициями и укладом деревенской жизни.

Во время поездки делегация побывала в Дновском музейно-выставочном центре. Здесь собрана большая коллекция предметов прошлого: домашняя утварь, техника, старые радиоприёмники и телевизоры, вещи, связанные с бытом жителей округа. «Это не просто экспонаты, а история территории, которую сотрудники центра бережно сохраняют», — отметил Александр Козловский.

Также парламентарий отметил образцовый ансамбль танца «Контраст». Коллектив отмечен Благодарностью первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по культуре Александра Шолохова. Ансамбль под руководством Юрия Воронова работает с 2010 года. Сегодня в нём занимаются около 60 детей и подростков, а сам коллектив регулярно представляет Дновский округ на конкурсах и фестивалях разного уровня. За этим результатом стоят годы труда руководителя, педагогов, ребят и их родителей.

 
«В небольших городах и деревнях особенно хорошо видно, как много зависит от неравнодушных людей. Одни сохраняют историю, другие занимаются с детьми, третьи объединяют жителей и благоустраивают территорию. Наша задача — поддерживать такие инициативы и добиваться решения конкретных проблем, с которыми люди обращаются на встречах», — заключил Александр Козловский.         

        .

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Семенов Юрий Валентинович

Семенов Юрий Валентинович

Глава Порховского муниципального округа.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026