«Гайд-парк»: Основные итоги жизнедеятельности Псковского округа за 7 месяцев 2026 года

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк». Гость студии - глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова. Ведущая Любовь Кузнецова подведет с ней основные итоги жизнедеятельности муниципалитета за 7 месяцев текущего года.

Насколько школы округа готовы к новому учебному году? Как продвигаются работы по благоустройству общественных территорий и воинских захоронений? Что из себя представляет проект «Талабская ярмарка»? Чем живет сельскохозяйственная отрасль? Об этом и не только – в 12.04.

Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.