Общество

Глава Пскова Елена Полонская подняла на встрече со спикером Госдумы РФ вопрос о качестве школьного питания

Глава Пскова Елена Полонская на встрече спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина с активом Псковской области предложила отказаться от процедуры, оговоренной в 44-ФЗ, при закупке продуктов питания в образовательные учреждения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы предлагаем приобретать местный и более качественный товар. Ведь мы говорим о здоровье детей, на первом месте должен стоять не вопрос цены, а качества», - добавила она.

Елена Полонская также поблагодарила депутатов Госдумы за разработку очень важного, по ее словам, законопроекта о качестве питания.

«Действительно, у нас на рассмотрении находится законопроект о качественном питании детей в школах. Уже есть решение президента - с сентября текущего года, там где это возможно, будет обязательное горячее питание у школьников. Там, где нет кухонного оборудования, с 2023 года. Что касается 44-ФЗ, то этот вопрос необходимо проработать», - ответил Вячеслав Володин.

Елена Полонская также сообщила, что в Пскове проводилась родительская экспертиза, в которой приняли участие более 100 родителей. Было выявлено замороженное мясо из других стран, молоко с другого конца страны. «Хотя у нас есть свои, местные производители», - отметила она.

Вячеслав Володин сказал, что нередки случаи, когда закупка товаров «из другого конца страны» может быть экономически более целесообразной, чем внутри региона. Именно поэтому вопрос требует тщательной проработки.