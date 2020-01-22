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Общество

Начался набор детей на курсы подготовки к занятиям в школе по программе «Русская Классическая Школа»

27.01.2020 10:37|ПсковКомментариев: 0

1 февраля начнутся занятия в рамках подготовки детей 6 лет к обучению в школе по программе ««Подготовка к школе по программе Русская Классическая Школа».

Данная система школьного обучения основана на лучших отечественных традициях. На основе педагогических принципов К. Д. Ушинского разработан авторский курс словесности для дошкольного обучения, для средней школы. Создан пропедевтический курс наглядной геометрии (5–6 классы), авторский курс истории Древнего мира (5 класс), сборники упражнений для классических учебников арифметики А. П. Киселёва (5–6 классы). Переизданы сборники упражнений по алгебре П. А. Ларичева. Разрабатываются многие другие пособия для средней школы.

Напомним, что «Русская Классическая Школа»- это обучение детей с 4-х лет, по лучшим методикам дореволюционного и советского времени, когда наше образование считалось лучшим в мире.

Записаться на подготовительные занятия по программе можно по тел.+7 960 220 02 29. Адрес: Псков, пр. Рижский, д.5а.

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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