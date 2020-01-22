Общество

Главный архитектор Пскова: Городская новогодняя елка устала стоять на прежнем месте

Недавно администрация Пскова приступила к разработке концепции праздничного украшения города. По общему мнению членов специально созданной рабочей группы, будущая концепция должна отражать самобытность Пскова, его историю и учитывать российский менталитет. Первые предложения должны быть подготовлены к 15 февраля, после чего обсуждение продолжится. Главный архитектор Пскова, советник Российской академии архитектуры и строительных наук Евгений Скачков в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал о том, какая именно работа ведется над концепцией и что она в себя включает.

- Администрация Пскова приступила к разработке концепции праздничного оформления города, уже состоялось первое совещание. Как власти оценивают уровень праздничного украшения города? Правильно ли я понимаю, что «не очень», учитывая, что назрел вопрос о разработке концепции?

- Вы правильно отметили. Год только закончился, а мы преступаем к разработке концепции, когда еще 11 месяцев до празднования Нового года. Это говорит о том, что были видны недочеты, и их нужно исправлять. Чем раньше начать этим заниматься, тем лучше. Я считаю, что это очень правильное решение. Даже есть такая пословица: «готовь сани летом, а телегу зимой». Как только закончилось мероприятие, нужно начинать новую подготовку. Администрация города поступила именно так.

- Концепция предусматривает упор именно на Новый год или идет речь об украшении города к разным датам и событиям в течение года?

- В ходе нашего совещания сначала было высказано предложение повторного применения концепции. А мое предложение, которое потом поддержали коллеги, предполагает, что ко всем праздникам нужно готовиться отдельно. Новый год - это Новый год, Ганза - это Ганза. Это совсем разные мероприятия, и тут нужны разные подходы. Использовать некую универсальность здесь нельзя. Такое отношение появилось, потому что есть понимание того, что нужно стараться делать все качественно и на высшем уровне.

- Какие, на ваш взгляд, принципы нужно применять в ходе разработки концепции, чтобы она стала реально действующей, не оставшись только на бумаге?

- У нас бытует такое мнение: «проси больше - получишь меньше». Я тоже сторонник этого правила. Нужно отработать концепцию на максимально высоком уровне. Я допускаю, что что-то будет убрано или снижено, но основная канва концепции должна сохраняться.

- Глава администрации города Александр Братчиков говорил в начале января, что планируется купить новую городскую елку, а вчера стало известно, что ее могут установить на новом месте. Какие варианты обсуждается и чем не устраивает Октябрьская площадь?

- Городская елка устала стоять на прежнем месте. Если честно, то уже чувствуется и усталость горожан от одного и того же ее местонахождения, от того, что елка из года в год в одинаковом состоянии и виде. Тем более, к ней можно подойти, поближе рассмотреть и сфотографироваться только в определенный день на протяжении нескольких часов, а в остальные дни она стоит в окружении транспорта. Это неудобно, да и, мне кажется, что сказывается на новогоднем настроении. На заседании рабочей группы мы обсуждали варианты переноса центральной елки. Не исключен вариант, что она останется на Октябрьской площади, но с другим расположением. В нашем предложении, которое мы озвучим в ближайшее время, будут варианты нахождения елки как на той же площади, так и на других местах. На каких именно, еще обсуждаем. Однозначно могу сказать, что хотелось бы обеспечить большую ее доступность для людей.

Смотрите также Администрация Пскова приступила к разработке концепции праздничного украшения города

- Как я понимаю, вы планируете изучить лучшие практики других городов России в части новогоднего украшения. В чем, на ваш взгляд, несовершенство новогоднего убранства в Пскове: его слишком мало, оно выходит из строя или, может, отстает от моды?

- Все, что вы перечислили, правильно: и устарело, и используется все время одно и то же, часто стоит вопрос экономии бюджетных средств. Подход такой, что, раз мы что-то имеем, то и будем дальше этим пользоваться. На мой взгляд, это нужно менять, чтобы радость населению приносил свежий взгляд. Горожанин должен ждать сюрприза от украшения города каждый год. Он должен с предвкушением подходить к елке или убранству города. Нужно добиться того, чтобы люди ждали этого праздника с большим воодушевлением.

- Разработка концепции праздничного украшения Пскова предполагает какие-то финансовые затраты или ограничится совещаниями рабочей группы?

- Та группа, которая собралась для разработки концепции - это истинные горожане, которые обеспокоены, они добровольцы и предлагают свои идеи на безвозмездной основе. Это очень похвально. Первоначальный этап будет лежать на плечах добровольцев. Если второй этап будет учтен в финансовой программе, то тоже можно только порадоваться, что труд будет оплачен. Пока более развернуто не могу ответить на этот вопрос.

Беседовала Ксения Кулакова