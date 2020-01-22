Общество

Администрация Пскова приступила к разработке концепции праздничного украшения города

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова администрация Пскова приступила к разработке концепции праздничного оформления города. Первое совещание по этому вопросу провел во вторник, 28 января, заместитель главы администрации Пскова Павел Волков. В нем приняли участие депутат Псковской городской Думы Сергей Федоров, главный архитектор города Евгений Скачков, представители профильных подразделений администрации, дизайнеры, художники и другие специалисты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

По общему мнению собравшихся, будущая концепция должна отражать самобытность Пскова, его историю и учитывать российский менталитет. Первые предложения должны быть подготовлены к 15 февраля, после чего обсуждение продолжится. Павел Волков отметил, что в этом вопросе важен профессиональный подход с учетом всех сопутствующих аспектов, поэтому в работе должны принять участие специалисты разных направлений.

Для реализации поставленных целей создана рабочая группа под руководством Евгения Скачкова, которая будет заниматься разработкой идеи и визуальной части концепции. В эту группу вошли специалисты городской администрации, дизайнеры, архитекторы, художники. Состав группы может быть расширен, в случае если к его работе захотят присоединиться другие желающие.

Участники совещания также обсудили тему украшения Пскова к Новому году. Было решено проанализировать опыт украшения городских территорий прошлых лет и изучить лучшие практики других городов России, а также оценить количество и степень сохранности декоративных и световых элементов, стоящих на балансе управления городского хозяйства.

Напомним, что незадолго до Нового года глава администрации Пскова Александр Братчиков озвучил решение о приобретении новой искусственной городской елки. Параметры конструкции и, возможно, новое место установки будут определены уже с учетом концепции праздничного оформления.