Общество

Юрий Сорокин: Программа по комплексному развитию сельских территорий наполнена конкретными планами и задачами

«Программа по комплексному развитию сельских территорий наполнена конкретными планами и задачами», - такое мнение высказал вице-спикер Псковского областного Собрания, член партии «Единая Россия» Юрий Сорокин в своем аккаунте в Instagram.

«Сегодня на заседании бюджетного комитета в Псковском областном Собрании вместе с коллегами рассмотрели новую для нашего региона программу по комплексному развитию сельских территорий. Похвально, что она наполнена конкретными планами и задачами.

Например, за ближайшие 5 лет региональные власти планируют построить и реконструировать в районах более 140 километров дорог, увеличить с 16% до 21% объем благоустроенного жилья в сельских населенных пунктах. Среди пунктов программы также привлечение молодых специалистов в АПК, строительство газопроводов, благоустройство территорий», - перечислил парламентарий.

Очевидно, что такие задачи требуют серьезного финансирования, и многое будет зависеть от решения правительства страны, добавил Юрий Сорокин. "Но, несмотря на ограниченные финансовые ресурсы, власти планируют начать работы уже в текущем году. Уверен, депутатский корпус примет самое активное участие в контроле за реализацией этой программы», - заключил он.