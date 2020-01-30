Общество

78 кг рыбы, 17 орудий лова и 3 транспортных средства изъяла рыбоохрана в Псковской области на прошлой неделе

В Псковской области на минувшей неделе явлено 19 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, наложено штрафов на сумму 48,8 тыс. рублей, взыскано на сумму 9 тыс. рублей, изъято 78 кг рыбы, 17 незаконных орудий лова и 3 транспортных средства.

Всего на территории СЗФО за прошедшую неделю госинспекторами рыбоохраны выявлено 91 административное правонарушение и наложено штрафов на сумму 408 250 рублей.