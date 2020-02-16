Общество

Ювелирные изделия на сумму 1,3 млн рублей пытались незаконно перевезти через МАПП Шумилкино

Контрабанду стратегически важных товаров в крупном размере пресекли сотрудники Псковской таможни и управления ФСБ России по Псковской области в результате проведения совместных мероприятий на таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Шумилкино Псковской таможни на российско-эстонской границе.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор Псковской таможни Наталья Князева, 43 ювелирных предмета из драгоценных металлов выявлено при незаконном перемещении гражданкой Российской Федерации, следовавшей в пассажирском рейсовом автобусе «Рига – Санкт-Петербург». Рыночная стоимость браслетов, колец и других ювелирных изделий составила более 1,3 млн рублей.

По результатам проведенных проверочных мероприятий Псковской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напомним, товар «изделия из драгоценных металлов» включен в «Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ», утвержденный постановлением правительства Российской Федерации № 923 от 13 сентября 2012 года. Крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов признается их стоимость, превышающая 1 млн рублей.