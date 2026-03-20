 
Общество

Псковские таможенники передали конфискованную женскую одежду в дом-интернат

Псковские таможенники передали 85 женских брюк государственному бюджетному учреждению социального обслуживания области «Бобровский дом-интернат». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Партию брюк участник внешнеэкономической деятельности перемещал через границу с нарушением таможенного законодательства. По факту недостоверного декларирования таможенники возбудили дело об административном правонарушении. Решением суда товар конфисковали и признали собственностью государства.

 
«Учреждение для безвозмездной передачи этой партии товара нам определило правительство Псковской области. Брюки разных размеров, произведенные в Турции, сертифицированы и безопасны для повседневной носки», - рассказала начальник отдела распоряжений имущества и исполнения постановлений уполномоченных органов Надежда Балюкова.

Директор дома-интерната Александр Степанов отметил, что они уже не первый раз принимают товары от таможни.

«20 джинсов и 65 брючек с лампасами, конечно, понравятся девушкам. Хочу поблагодарить сотрудников таможни за их заботу. Мы понимаем, что за каждой передачей товара стоит кропотливая документальная работа», - заключил он. 
