Псковские таможенники передали конфискованную женскую одежду в дом-интернат

Псковские таможенники передали 85 женских брюк государственному бюджетному учреждению социального обслуживания области «Бобровский дом-интернат». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Партию брюк участник внешнеэкономической деятельности перемещал через границу с нарушением таможенного законодательства. По факту недостоверного декларирования таможенники возбудили дело об административном правонарушении. Решением суда товар конфисковали и признали собственностью государства.

«Учреждение для безвозмездной передачи этой партии товара нам определило правительство Псковской области. Брюки разных размеров, произведенные в Турции, сертифицированы и безопасны для повседневной носки», - рассказала начальник отдела распоряжений имущества и исполнения постановлений уполномоченных органов Надежда Балюкова.

Директор дома-интерната Александр Степанов отметил, что они уже не первый раз принимают товары от таможни.