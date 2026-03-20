Денис Иванов: Народ становится более дисциплинированным

Снижение уровня преступности показывает, что народ становится более дисциплинированным. Такую позицию обозначил депутат Псковской городской Думы Денис Иванов, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ключевые аспекты прошедшей в гордуме сессии.
Из отчета полиции Пскова следует, что количество зарегистрированных преступлений снизилось на 25% - с 3 884 в 2024 году до 2 914 в 2025 году.
Что касается изменений, внесенных в бюджет, депутат пояснил: «В основном произошли рабочие перемещения в бюджете. Ничего суперзнакового нет. Поэтому по цифрам пока говорить рановато, следует еще немного подождать».
