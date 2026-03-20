 
Общество

Денис Иванов: Народ становится более дисциплинированным

0

Снижение уровня преступности показывает, что народ становится более дисциплинированным. Такую позицию обозначил депутат Псковской городской Думы Денис Иванов, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ключевые аспекты прошедшей в гордуме сессии.

«Большая часть сессии была посвящена докладу начальника УМВД по городу Пскову Сергея Сурина. Из позитивного - снижение уровня преступности. Народ более дисциплинированный становится, поэтому на этом стоило бы сделать акцент», - сказал Денис Иванов. 

Из отчета полиции Пскова следует, что количество зарегистрированных преступлений снизилось на 25% - с 3 884 в 2024 году до 2 914 в 2025 году.  

Что касается изменений, внесенных в бюджет, депутат пояснил: «В основном произошли рабочие перемещения в бюджете. Ничего суперзнакового нет. Поэтому по цифрам пока говорить рановато, следует еще немного подождать».  

Прокомментировать

Пресс-портреты

Иванов Денис Олегович

Иванов Денис Олегович

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026