Денис Иванов: Народ становится более дисциплинированным

Снижение уровня преступности показывает, что народ становится более дисциплинированным. Такую позицию обозначил депутат Псковской городской Думы Денис Иванов, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ключевые аспекты прошедшей в гордуме сессии.

«Большая часть сессии была посвящена докладу начальника УМВД по городу Пскову Сергея Сурина. Из позитивного - снижение уровня преступности. Народ более дисциплинированный становится, поэтому на этом стоило бы сделать акцент», - сказал Денис Иванов.

Из отчета полиции Пскова следует, что количество зарегистрированных преступлений снизилось на 25% - с 3 884 в 2024 году до 2 914 в 2025 году.