 
Общество

«Титан-Полимер» представил карьерные возможности студентам ПсковГУ

0

Завод «Титан-Полимер» принял участие в ежегодной «Неделе карьеры» Псковского государственного университета, представив студентам программы стажировок, практик и трудоустройства на современном производстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода. 

Фото: завод «Титан-Полимер»

В рамках мероприятия представители предприятия провели серию встреч со студентами разных курсов, рассказали о востребованных специальностях, карьерных треках и условиях работы. Особое внимание было уделено возможностям прохождения производственной практики с последующим трудоустройством, а также требованиям к кандидатам и социальным гарантиям.

«Титан-Полимер» является давним партнером ПсковГУ. Ежегодно выпускники университета пополняют коллектив предприятия. В настоящее время на заводе работают более 50 специалистов, окончивших вуз в разные годы.

Предприятие системно развивает взаимодействие с образовательными учреждениями региона, формируя кадровый резерв для обеспечения текущих и перспективных производственных задач. Работа со студентами рассматривается как часть долгосрочной стратегии по привлечению и развитию инженерных и технических специалистов.

«Мы рассматриваем сотрудничество с ПсковГУ как ключевой элемент формирования кадрового потенциала предприятия. Практико-ориентированные стажировки и раннее вовлечение студентов в производственные процессы позволяют готовить специалистов, соответствующих требованиям современного промышленного производства», - рассказала директор по персоналу завода «Титан-Полимер» Наталья Дмитрова. 
Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026