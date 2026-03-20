«Титан-Полимер» представил карьерные возможности студентам ПсковГУ

Завод «Титан-Полимер» принял участие в ежегодной «Неделе карьеры» Псковского государственного университета, представив студентам программы стажировок, практик и трудоустройства на современном производстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

В рамках мероприятия представители предприятия провели серию встреч со студентами разных курсов, рассказали о востребованных специальностях, карьерных треках и условиях работы. Особое внимание было уделено возможностям прохождения производственной практики с последующим трудоустройством, а также требованиям к кандидатам и социальным гарантиям.

«Титан-Полимер» является давним партнером ПсковГУ. Ежегодно выпускники университета пополняют коллектив предприятия. В настоящее время на заводе работают более 50 специалистов, окончивших вуз в разные годы.

Предприятие системно развивает взаимодействие с образовательными учреждениями региона, формируя кадровый резерв для обеспечения текущих и перспективных производственных задач. Работа со студентами рассматривается как часть долгосрочной стратегии по привлечению и развитию инженерных и технических специалистов.