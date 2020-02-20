Общество

Эксперты выяснили, сколько зарабатывает в Пскове менеджер IT-проекта

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты менеджеров IT-проектов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, менеджер IT-проекта в Пскове в среднем получает 61 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 110 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 90 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средняя зарплата данного специалиста составляет: Владивосток – 83 000 рублей, Казань – 62 000 рублей, Новосибирск – 66 000 рублей, Ростов-на-Дону – 68 000 рублей, Хабаровск – 79 000 рублей в месяц.

В соседних городах ситуация следующая: Тверь – 68 000 рублей, Великий Новгород, Смоленск – 61 000 рублей, Ленинградская область – 75 000 рублей в месяц.