Общество

Злоупотребляющего алкоголем псковича разыскивает полиция

Полиция Пскова разыскивает местного жителя Сергея Куликова 1980 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, этот уроженец деревни Бёрдово Порховского района 7 февраля 2020 года ушЕл из дома по месту жительства, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 182 сантиметра, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы темно-русые средней длины, лоб высокий, глаза карие, брови и нос прямые, губы тонкие.

Был одет в темно-синюю вязаную шапку с горизонтальными светлыми полосками, темно-синюю куртку, спортивную серую куртку с капюшоном, темную спортивную кофту на «молнии», синие джинсы, высокие темные кроссовки на шнурках. Размер обуви - 42. Злоупотребляет алкоголем. Курит.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Куликова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.