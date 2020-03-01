Общество

Виктор Антонов: Паникерские настроения и лишние действия в борьбе с коронавирусом совершенно не нужны

Паникерские настроения и лишние действия в борьбе с коронавирусом совершенно не нужны. Такое мнение в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал первый вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Антонов.

«Когда что-то неизвестно, всегда опасность ощущается вдвойне или втройне сильнее. И вот эта зараза пришла к нам... А как она дальше будет действовать, можно ли найти вакцину... С этой инфекцией медики еще не сталкивались, поэтому так боятся этого. Статистика, которую приводят, вряд ли достоверна, но, говорят, что это что-то на подобие гриппа, который может циклично повторяться. Оказывается, антитела не вырабатываются, и можно повторно заболеть. А, может, это не повторность, а недолеченность. В общем, наука, как я понял, в растерянности пока», - отметил Виктор Антонов.

Наряду с этим он высказал мнение, что паникерские настроения, в том числе ситуацию с масками, надо пресекать. «Все эти паникерские настроения совершенно не нужны. И лишних действий тоже делать не надо. И не надо беспокоиться о состоянии наших инфекционных больниц, потому что, если болезнь будет носить массовый характер, никакая инфекционная больница с этой патологией в Псковской области не справится», - высказал мнение депутат, напомнив, что такого рода учреждения рассчитаны на определенное количество коек и боксов.

«Правильно делали в старые добрые времена: если случалась инфекция, быстро перепрофилировали или горбольницу, или ее часть. Или использовали другое место. А их у нас достаточно. В том числе отдельно стоящие заведения, санатории. Это все в руках организаторов. Это можно делать быстро, четко, но к этому надо готовиться. Если уж говорить про нашу область, я просто уверен, что с этой патологией и напастью мы справимся», - заключил Виктор Антонов.