Покусанному собакой школьнику в Острове выплатят компенсацию морального вреда

Островский городской суд удовлетворил иск в интересах 10-летнего мальчика, покусанного собакой, к администрации Островского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Согласно материалам дела, безнадзорная собака напала на ребенка утром 16 мая по пути следования в школу в Острове. В следствие чего мальчика доставили в Островскую межрайонную больницу, где ему поставили диагноз «укушенная рана правой голени» и назначили лечение, в том числе вакцинацию от бешенства. Школьник испытал переживания от перенесенных болевых ощущений, длительное время жаловался на боль в ноге, на которой в результате укуса остались следы, появилась боязнь собак.

Поскольку за обращение с животными без владельцев отвечает окружная администрация, Островский городской суд возложил на нее обязанность выплатить школьнику компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.