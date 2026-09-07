Вандалов, разгромивших территорию ТОСа в Локне, удалось выявить «по горячим следам»

Виновные в разгроме территории ТОС «Вдохновение» установлены, сейчас с ними работают правоохранительные органы, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем канале в мессенджере Мах.
Фотографии: Иван Белугин / Мах
Как отметил глава муниципалитета, имена и фотографии участников произошедшего не могут быть опубликованы в связи с требованиями законодательства о персональных данных.
Ранее сообщалось, что «ошапурки» совершили акт вандализма над благоустроенной территорией в Локне.
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