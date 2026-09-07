Вандалов, разгромивших территорию ТОСа в Локне, удалось выявить «по горячим следам»

Виновные в разгроме территории ТОС «Вдохновение» установлены, сейчас с ними работают правоохранительные органы, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Иван Белугин / Мах

Как отметил глава муниципалитета, имена и фотографии участников произошедшего не могут быть опубликованы в связи с требованиями законодательства о персональных данных.

«Благодарю жителей за неравнодушие и помощь, а сотрудников полиции — за оперативную работу. Тех, кто это сделал, удалось выявить "по горячим следам"», — заключил Иван Белугин.

Ранее сообщалось, что «ошапурки» совершили акт вандализма над благоустроенной территорией в Локне.