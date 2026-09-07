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Псковский токарь представил регион на всероссийском конкурсе профмастерства

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В Пензе завершился федеральный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Токарь». Соревнования проходили 3 и 4 сентября на площадке завода «СтанкоМашСтрой». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Областном центре занятости населения. 

Фотографии предоставили в Областном центре занятости населения

Псковскую область на конкурсе представил победитель регионального этапа Сергей Токабаев, токарь 6-го разряда ЗАО «ЗЭТО» из Великих Лук.

За звание лучшего токаря страны боролись 20 финалистов из разных регионов России. Конкурсные испытания включали проверку теоретических знаний и практических навыков: участники получали чертеж детали всего за несколько минут до старта и должны были изготовить её за три часа. Эксперты оценивали весь процесс работы — от грамотного чтения технической документации до соблюдения миллиметровой точности при обработке металла на станке.

 

Сергей Токабаев рассказал, что задание было непростым. Все участники конкурса работали с одинаковой деталью, но с изменённой конструкцией, которую слегка усложнили.

«Сергей достойно выступил на федеральном этапе и несмотря на то, что в этот раз не вошел в тройку победителей, наш специалист остается в 20-ке лучших токарей страны», — подчеркнули в Областном центре занятости населения.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится в рамках национального проекта «Кадры» и направлен на повышение престижа рабочих специальностей и выявление талантливых кадров.

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