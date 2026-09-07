Солнце выбросило новые облака плазмы в сторону Земли

Множественные выбросы плазмы, которые регистрируются на Солнце уже несколько дней, всё же приведут как минимум к двум ударам по Земле 8 и 9 сентября, то есть уже завтра и послезавтра, сообщила Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) в своем Telegram-канале со ссылкой на данные с космических коронографов, а также результаты проведённого численного моделирования.

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Солнечная активность растёт уже несколько дней, причём почти все солнечные вспышки сопровождаются выбросами в космос крупных плазменных облаков. Хотя большая их часть проходит мимо, два или три облака по расчётам ударят по планете в течение ближайших двух суток.

Как отметили ученые, вычисления показывают, что космическая погода может быть выведена из равновесия на срок не менее трёх дней, причём первые изменения скорости солнечного ветра могут быть зарегистрированы уже сегодня вечером. Пик возмущений ожидается в ночь со вторника на среду, когда будут достигнуты максимальные значения скорости солнечного ветра примерно в 700 километров в секунду. Это почти вдвое превышает текущие значения.

«Прогноз на магнитные бури на данный момент является умеренным. Ожидаются множественные продолжительные геомагнитные возмущения с периодическим выходом на магнитные бури уровня 1 и 2 (слабые и средние). Вероятность более сильных бурь в этот период оценивается пока как невысокая. Впрочем, активность Солнца пока сохраняется, и новые выбросы плазмы, если они произойдут, могут изменить эту оценку в худшую сторону», — заключили в лаборатории.

Напомним, ранее вспышки на Солнце привели к образованию магнитной бури на Земле.