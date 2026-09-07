«Постскриптум»: Вызовы и угрозы сентября

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Выборы без «Яблока»: и федеральные, и региональные – списки партии сняты по иску «Родины»
- Электроснабжение восстановили, ливни пережили, готовимся к зимнему периоду – погода «шепчет».
- Около 40 тысяч псковичей готовы голосовать через ДЭГ.
- Не пора ли пересмотреть избирательное законодательство, чтобы выборы были выборами, а не битвой электоральных юристов с электоральными киллерами? Об этом и не только поговорим в политическом блоке с нашим обозревателем и главным редактором ПЛН Александром Савенко.