Всем организациям Псковской области рекомендовано перейти на дистанционный режим работы

Всем организациям Псковской области дана рекомендация по возможности перейти на дистанционный режим работы. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на пресс-конференции 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В частности, областные профильные комитеты переходят на такую форму работы по личным приемам граждан. «Прием граждан будет вестись. Все заявления, обращения будут рассматриваться, вопросы будут решаться просто бесконтактно», - уточнила Вера Емельянова.
Продолжая тему противодействия коронавирусу, она сообщила о запуске сайта, который будет работать как вкладка к сайту администрации области. Цель, по ее словам, - информировать жителей области о новых дополнительных мероприятиях.