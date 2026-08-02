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Священник рассказал о главных запретах в День пророка Илии

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Церковные запреты в Ильин день направлены не на ограничения в повседневной жизни человека, а на то, чтобы помочь ему избегать греха. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил священник Илья Савастьянов.

«На любой день церковные запреты касаются только того, чтобы человек не грешил», — отметил он.

По словам Ильи Савастьянова, церковные предписания связаны прежде всего с духовной стороной жизни и призваны обратить внимание человека на его поступки, мысли и отношение к окружающим.

В Ильин день советуют соблюдать умеренность за праздничным столом, избегать переедания и чрезмерного употребления алкоголя. Это особенно актуально для тех, кто отмечает не только церковную дату, но и светский праздник, который приходится на этот же день, — День Воздушно-десантных войск.

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