Психологи указали на влияние ментального здоровья родителей на детей

Риск возникновения депрессии во взрослом возрасте у детей из разведенных семей выше на 41%, однако сам факт развода не является ключевым фактором развития заболевания. Об этом сообщил портал Medical Xpress.

Специалисты проанализировали данные более 128 тыс. взрослых жителей США. Выяснилось, что связь между разводом родителей и последующим психическим состоянием детей практически исчезает, если учитывать наличие у родителей психических заболеваний или зависимостей. По мнению исследователей, именно эти сопутствующие проблемы, а не распад семьи, определяют долгосрочные риски.

«Люди могут полагать, что именно сам развод подвергает детей риску депрессии в более позднем возрасте, но наши результаты показывают, что история гораздо сложнее», - преподаватель психологии в университете Тиндейла в Канаде и первый автор исследования Мэри Кейт Шильке.

Она пояснила, что семейные проблемы, которые часто сопровождают развод, особенно психические заболевания и употребление родителями психоактивных веществ, гораздо важнее для объяснения риска депрессии.

Согласно исследованию, каждый пятый респондент, чьи родители развелись, сообщил, что вырос с родителем, страдающим психическим заболеванием. Среди полных семей о подобном заявлял каждый десятый человек из числа опрошенных. Кроме того, проблемы с зависимостями у родителей в разведенных семьях встречались значительно чаще — в 35% случаев против 15% у тех, чьи родители остались в браке.

«Поддержка родителей, которые страдают психическими заболеваниями и расстройствами, может стать одним из самых эффективных способов улучшить долгосрочное благополучие их детей. Наши выводы подчеркивают важность доступности услуг в области психического здоровья», - доцент Техасского университета в Арлингтоне и соавтор исследования Филип Байден.

Ученые также изучили категорию взрослых, чьи родители никогда не состояли в браке. В этой группе вероятность возникновения депрессии была на 31% выше, чем у детей из полных семей. Однако и здесь связь переставала быть статистически значимой после учета психологических факторов и факторов зависимости в семье. Согласно результатам, риск депрессии в этой группе во многом обусловлен другими невзгодами в детстве.

Профессор Университета Торонто Эсмэ Фуллер-Томсон подчеркнула, что усилия по лечению психических заболеваний и зависимостей у родителей могут иметь преимущества, которые выходят далеко за рамки помощи самим взрослым, способствуя улучшению психического здоровья последующих поколений.