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Минобрнауки обозначило сроки перехода на новую модель высшего образования

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Полный переход на новую модель высшего образования в России планируется осуществить в течение трех следующих лет. Об этом 1 августа сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

«Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие три года, а по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года», — говорится в сообщении ведомства в официальном канале в мессенджере «Макс».

В министерстве уточнили, что в этом году около 42,4 тыс. абитуриентов поступят на бюджетные места в вузы, участвующие в пилотном проекте по переходу на новую систему. Пилот стартовал в 2023 году, сегодня в него входят 17 университетов. В его рамках студенты получают базовое и специализированное высшее образование, а аспирантура выделена в отдельный уровень профессионального образования, ориентированный на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, первый этап осуществления пилотного проекта завершен успешно. Он отметил, что не только студенты, но и их родители, профсообщество и работодатели приняли образ новой модели.

«С 2023 по 2025 год реализации проекта на пилотные программы поступили свыше 33,5 тыс. человек», — приводит министерство слова Фалькова.

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