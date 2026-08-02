Религиовед объяснила происхождение традиций Ильина дня

Традиции Ильина дня связаны с библейским образом пророка Илии и древнеславянскими верованиями, а сам праздник сочетает христианские и языческие элементы. Об этом в разговоре с «Известиями» заявила религиовед, доктор педагогических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Фоминых.

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«Традиции Ильина дня уходят своими корнями к нашим предкам-славянам, а также имя пророка Ильи встречается еще в книгах Ветхого Завета. В библейской традиции пророк Илия выступает против язычества, а за отступление израильтян от истинной веры на страну обрушилась трехлетняя засуха», — сказала она.

Отмечается, что для разоблачения языческих жрецов пророк предложил устроить два жертвенных места, и «внезапно на подношении Господу вспыхнул огонь», после чего засуха прекратилась и начался дождь. Эксперт подчеркнула, что, согласно преданию, пророк был вознесен на небо живым, а его уход сопровождался громом и молниями, благодаря чему он стал покровителем природных явлений.

Фоминых добавила, что в славянской традиции существовал аналогичный образ — бог Перун, отвечавший за гром, молнии и плодородие. По ее словам, эта параллель между Перуном, который в колеснице держал под контролем всю природную стихию, и пророком Ильей породила праздник Ильин день уже в христианской вере. При этом исследователь отметила, что, несмотря на христианское содержание праздника, он сохранил значительное количество языческих обрядов и ритуалов.

«Крестьяне оставляли за воротами подношения в виде крупы, совершали специальные молебны с просьбами о дожде и хорошем урожае, а также обращались к святому в начале жатвы. Ильин день, отмечаемый 2 августа, символизирует завершение летнего периода и сопровождается рядом запретов и поверий», — указала Фоминых.

В частности, в этот день, по народным представлениям, нельзя купаться и рыбачить, поскольку это может привести к болезням или гневу водяного, а также не рекомендуется работать в поле и выгонять скот на пастбище. Считалось, что нарушение этих традиций может вызвать неурожай, болезни и другие беды.