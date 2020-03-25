Общество

Налоговики просят псковичей и жителей региона воздержаться от визитов в инспекции

В соответствии с планом неотложных мероприятий, утвержденном приказом ФНС России от 17.03.2020 и в целях реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Псковской области налоговые органы региона с 25 марта вводят ограничительные меры и переходят на взаимодействие с налогоплательщиками в бесконтактном режиме.

Так, налогоплательщикам, в случае необходимости представления в налоговый орган запросов, заявлений, обращений, налоговых деклараций (расчетов) и других документов на бумажном носителе, нужно оставлять корреспонденцию в специальных боксах, размещенных при входе в инспекцию, для последующей регистрации и обработки указанных документов, предварительно указав контактные данные.

УФНС России по Псковской области также рекомендует налогоплательщикам, которые хотят получить консультацию по порядку заполнения бумажных деклараций, заявлений и т.д., записываться на прием с помощью сервиса «Онлайн запись на прием в инспекцию».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, всем налогоплательщикам, обращающимся за предоставлением социальных и имущественных налоговых вычетов, рекомендуется использовать электронный сервис: «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». В случае предоставления декларации через ЛК, возврат будет осуществлен в наиболее короткие сроки.

Взаимодействие с налоговыми органами также возможно производить дистанционно, пользуясь и другими электронными сервисами на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru, в том числе «Обратиться в ФНС России» и «Часто задаваемые вопросы».

Кроме того, с 28 марта и до особого распоряжения изменяется график работы налоговых органов региона. Так, приостанавливается работа оперзалов во вторую и четвертую субботу каждого месяца.