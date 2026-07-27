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Психиатр рассказала, как часто необходимо есть здоровому человеку

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Здоровому человеку при выборе времени для еды стоит ориентироваться на физический голод, а не на строгие временные рамки, сообщила врач-психиатр Центра расстройств пищевого поведения Екатерина Шахова.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Для здорового человека с нормальным пищевым поведением период между приемами пищи определяется по физическому голоду, без привязки к строгому отрезку времени. В среднем это 3-4 часа в зависимости от активности, состава предыдущего приема пищи и других индивидуальных факторов», — объяснила Екатерина Шахова.

По словам врача, при расстройствах пищевого поведения попытки соблюдать строгие интервалы становятся частью болезни. Люди с РПП часто терпят голод ради нужного часа, запрещают себе перекусы и увлекаются интервальным голоданием — и все это лишь усугубляет их состояние, добавила Екатерина Шахова.

«Интервальное голодание — серьезный тревожный сигнал. Ряд исследований показывает пользу этой диеты для некоторых людей с метаболическим синдромом, но при РПП этот режим крайне опасен. Интервальное голодание легитимизирует отказ от завтрака (классический симптом РПП) и создает качели "голод-переедание" во время пищевого окна», — отметила специалист.

Екатерина Шахова также отметила, что за ошибками в питании могут стоять не только психологические причины, но и реальные сбои в организме — нарушения обмена веществ, гормонов или скрытое воспаление. Их помогает выявить расширенное обследование, пишет «Газета.Ru».

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