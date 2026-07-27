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Более 500 человек посетили фестиваль сапсерфинга «Псков Сап Фест»

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Традиционный фестиваль «Псков Сап Фест» собрал в этом году 504 гостя, из которых 278 вышли на воду в составе заплыва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре. 

Фото: Псковский городской молодежный центр

География фестиваля в этом году заметно расширилась. Помимо жителей Пскова, Псковской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на старт вышли гости из Республики Карелия, Республики Беларусь, Москвы и Ханты-Мансийска.

Одним из центральных событий программы стал конкурс костюмов. На него заявилось рекордное число участников — более семидесяти человек. Абсолютным победителем признали образ Царевны-Лягушки. Обладательнице лучшего костюма вручили брендированный сапборд от партнёра фестиваля.

Погода внесла коррективы в ход соревнований: из-за волн на реке организаторам пришлось немного сократить маршрут – участники возвращались до места финиша по суше. Тем не менее программу удалось выполнить, а основные впечатления участников и зрителей уже появились в первых публикациях в социальных сетях.

Генеральным партнером фестиваля выступил АО «Альфа-Банк». Поддержку также оказали компания Nordman, Псковский государственный университет, АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив», спортивная школа «Ника», АСС, ГИМС, Федерация гребли на лодках «Дракон» и прокат сапбордов «Sunset».

Напомним, фестиваль прошел в заключительный день празднования Дня города Пскова, на реках Великой и Псковы.

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