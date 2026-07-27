Память павших бойцов почтили на мемориале в Жидиловом Бору в день освобождения Псковского района

Торжественный митинг в честь 82-й годовщины освобождения Псковского района от немецко-фашистских захватчиков состоялся на мемориале в Жидиловом Бору. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в Мах.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

«В общей сложности освобождение района, тяжелое и кровопролитное, заняло полгода, последние бои были завершены именно 27 июля. Сегодня вместе с жителями муниципалитета, ветеранами, официальными лицами, мы поклонились памяти солдат-освободителей и наших земляков-фронтовиков – семь тысяч жителей района не вернулись с полей сражений Великой Отечественной войны. За период оккупации погибли сотни мирных жителей, были разрушены и сожжены свыше 600 населенных пунктов района. Спустя три года оккупации, на нашу землю вернулся мир», – рассказала глава муниципалитета.

В этот знаменательный день живые цветы легли к подножию стелы в память о подвиге Героя Советского Союза Ильи Коровина, к мемориальным плитам упокоенных на воинском захоронении бойцов – безвестных и установленных.

Обращение губернатора Михаила Ведерникова в ходе митинга зачитал министр сельского хозяйства области Николай Романов. Слова приветствий и поздравлений участникам митинга адресовала сенатор от Псковской области Наталья Мельникова. От депутатского корпуса Законодательного собрания региона к присутствовавшим обратился вице-спикер Игорь Дитрих и депутат Ирина Толмачева, от муниципального Собрания – депутат Андрей Ключко. Почетный гражданин Псковского района Владимир Воробьев в своей речи подчеркнул беспрецедентное мужество и героизм солдат Красной Армии при освобождении нашего муниципалитета.

По традиции, в день освобождения района муниципалитет предал земле останки поднятых бойцов – в этом году состоялась уже 28 церемония перезахоронения. 14 красноармейцев обрели покой со всеми полагающимися воинскими почестями. Установлено и увековечено имя только одного бойца - рядового Ивана Ререкина (1984-1944). Также увековечен еще один боец, ранее упокоенный на мемориале и теперь установленный - лейтенант Алексей Задесенец (1919 – 24.07.1944).