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Гуся — талисман «Ленинграда» неизвестный без спешки вынес со стадиона в Пскове

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По камерам наблюдения у стадиона «Машиностроитель» в Пскове удалось установить, что некий мужчина в футболке организатора концерта группы «Ленинград» унес гуся — талисман коллектива в неизвестном направлении, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Удивляет спокойная размеренность, с которой гражданин в футболке с лого «Ленинград» «упаковывает» гуся, как будто так и надо. Со стороны выглядит, будто организатор концерта собирает инвентарь.

Из-за данного видео возникают подозрения, что Сергей Шнуров, известный своим провокационным поведением, решил таким образом дополнительно хайпануть.

Ранее Сергей Шнуров сообщил, что гуся группы украли со стадиона.

 

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