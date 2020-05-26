Общество

Наталия Соколова о пропаже трехлетней девочки: От такой ситуации никто не застрахован

В сложившейся ситуации с пропажей трехлетней Варвары Поповой гораздо важнее взаимовыручка и поддержка людей, чем диванное осуждение, от такой ситуации никто не застрахован. Такое мнение в беседе с журналистом «Эхо Москвы» в Пскове уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Фото из соцсетей Наталии Соколовой

«Любая ситуация, связанная с угрозой жизни ребенка, с уходом ребенка из дома, с потерей ребенка - это всегда трагедия. Самое главное наказание и так падает на родителей, никто больше родителей не примет и не переживет это горе, если, не дай Бог, с ребенком что-то случится. В социальных сетях сейчас разные отклики - есть и негативные, и осуждающие. Хочется сказать людям, которые являются специалистами во всех сферах: и в вирусологии, и в политологии, и в поисковой работе - ведь никто от такого не застрахован, в таких ситуациях нужно собраться, помочь и поддержать, оценку родители потом дадут себе сами, нужно понимать, что взаимовыручка и поддержка здесь гораздо важнее, чем какое-то диванное осуждение и критика», - рассказала Наталия Соколова.

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Уполномоченный по правам ребенка по Псковской области рассказала, что она выезжала в дачный поселок, где ведутся поисковые мероприятия и пообщалась и с представителями силовых структур, поисковиками, организацией «Лиза Алерт», добровольцами и родителями девочки.

Фото из соцсетей Наталии Соколовой

«Я хочу сказать, что в такой ситуации может отказаться абсолютно любой - благополучная семья, неблагополучная семья, никто не застрахован от какого-то несчастья с ребенком. Дети - это искатели, они всегда пытаются найти для себя что-то интересное, где они могут применить свои силы, любознательность, поэтому я всегда говорю родителям, что за детьми нужен глаз да глаз, независимо от того, находишься ли ты в комнате с открытым окном, у водоема или в лесу - ты должен контролировать действия маленького ребенка, особенно маленького. Только от нас - от взрослых зависит безопасность, жизнь и здоровье наших детей», - пояснила Наталия Соколова.

Она рассказала, что в момент пропажи девочки ее мама кормила ребенка, а папа занимался машиной. «Девочка подошла к маме, и она сказала идти к папе во двор, это по словам родителей. Они оба были уверены, что Варя находится с каждым из них. Несмотря на то, что с момента обнаружения пропажи прошло немного времени, и река не так далеко, нужно представлять себе это дачное товарищество - там очень плотно стоят дачные участки с разными постройками, как жилыми, так и хозяйственными, везде высокие заборы, ребенок не так часто приезжает на эту территорию, возможно, ей неизвестно, в каком направлении двигаться, если она выйдет за эту территорию. Здесь очень много всяких обстоятельств. Да, в какой-то степени получается, что это упущение маленького ребенка на какой-то миг», - рассказала уполномоченный по правам ребенка по Псковской области.

Фото из соцсетей Наталии Соколовой

Наталия Соколова отметила высокий уровень организованности поисковых работ. «Я была поражена уровню организованности и взаимодействию на месте. То, как взаимодействуют все представители находящиеся там - МЧС, полиция, следственный комитет, поисковики, люди, которые приезжают, - все очень слаженно, и создается впечатление единого рабочего механизма, туда даже не хочется вмешиваться никаким образом - все работает: распределение на участки, постановка задач. Очень важно, что псковичи откликнулись на призывы о помощи в поиске, в предоставлении репеллентов, и лодки привезли, жилеты спасательные, привозят даже пищу. Я общалась с соседями, которые услышав о трагедии сразу же примчались, обыскали все свои хозяйственные постройки, проверили закрамушечки, в которых сами в детстве прятались, не исключая возможности, что ребенок испугавшись, где-то спрятался. Очень важно, что люди у нас отзывчивые и готовы помогать», - заключила спикер.

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Напомним, 23 мая около 21.00 в садовом некоммерческом товариществе Кебь пропала трехлетняя темноволосая девочка, Варя Попова. При наличии какой-либо информации о местонахождении ребенка просят сообщать по телефонам 89532395914, 89009964516 или 112.